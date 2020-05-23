يحتفل الموريتانيون اليوم السبت عيد الفطر المبارك وسط أجواء استثنائية نتيجة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد مؤخرا.

وعلى عكس أغلب الدول الإسلامية، أعلنت اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة في موريتانيا في وقت متأخر الجمعة أن فاتح شوال، وعيد الفطر، سيكون يوم السبت 23 ماي، وذلك بناء على رؤية الهلال في مناطق متفرقة من البلاد.

وأعلن قرار اللجنة رئيسها القاضي محمد محمود ولد غالي، وذلك في ختام اجتماع عقدته الليلة بمباني وزارة الشؤون الإسلامية في نواكشوط.

وفي خطاب موجه للأمة بمناسبة عيد الفطر، قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني إن البلاد دخلت ثانية من مراحل تعاطيها مع فيروس كورونا المستجد "تتسم بارتفاع عدد الإصابات وتزايد ظهور الحالات المجتمعية"، داعيا المواطنين لتحضير أنفسهم "للتعايش مع الوباء لفترة".

وأكد ولد الغزواني أنه على الشعب أن يعي ذلك بوضوح، متحدثا عن الحرص على "دوام تحقيق أمثل توازن ممكن، بين ضرورة استمرارية النشاط الاقتصادي والحياة اليومية عموما، وبين وجوب الأخذ بأقوى أسباب الحيطة والاحتراز، في ذات الوقت. هذا هو الرهان الذي يتعين علينا كسبه".

كما عدد ولد الغزواني من هذه القواعد "العمل باستمرار على تخفيف الانعكاسات الاقتصادية السلبية للجائحة على المواطن، والتحضير الجيد لما بعد الجائحة"، مؤكدا أن فريقا وزاريا متعدد الاختصاصات يعمل على هذا الأمر.