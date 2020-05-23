رياح قوية وتطاير للرمال بخمس ولايات

مجتمع
23 مايو 2020 () - إسلام.ب
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حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح قوية وتطاير للرمال بخمسة ولايات جنوبية.

وجاء في بيان للديوان الوطني للأرصاد الجوية " مصالح الديوان تضع تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي خاص برياح قوية تكون من شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح ما بين 60 إلى 70 كم/سا مع هبات تصل أحيانا إلى 80 كم/سا ، مما يؤدي إلى تطاير للرمال".

وأضاف البيان أن الولايات المعنية هي ورڨلة، غرداية، أدرار، تمنراست وإيليزي، حيث ستمتد صلاحية هذه النشرة إلى غاية ليلة اليوم على الساعة 22سا.

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