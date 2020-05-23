أعلنت اتصالات الجزائر، اليوم السبت في بيان لها أن المكالمات من الثابت نحو الثابت خلال يومي عيد الفطر المبارك (الاحد والاثنين) ستكون مجانية وغير محدودة.

وأوضح ذات المصدر أنه "بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، تتقدم اتصالات الجزائر بأحر التهاني والتبريكات لكل الجزائريين وتدعو زبائنها إلى التمتع بمجانية المكالمات غير المحدودة من الثابت نحو الثابت خلال يومي العيد".

كما تتيح اتصالات الجزائر إمكانية تعبئة حسابات الأنترنت "عن بعد وبكل أمان باستعمال الدفع الالكتروني عن طريق بطاقة 'الذهبية' أو البطاقة البنكية CIB عبر فضاء الزبون https://ec.at.dz أو التطبيق المحمول أو باستعمال بطاقات التعبئة عن طريق الاتصال بالرقم 1500 من أي خط هاتفي ثابت أو محمول.