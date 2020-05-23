تمكن عناصر الحماية المدنية لدائرة أولاد يعيش بالبليدة اليوم السبت من إنقاذ عائلتين من حريق شب على مستوى شقة بحي فتال وإخماد ألسنته، حسبما علم من ذات الهيئة.

وأوضح المصدر أن وحدة الحماية المدنية لأولاد يعيش تدخلت من أجل إخماد حريق بحي فتال 420 مسكن على مستوى شقة تقع في الطابق الثالث لأحدى العمارات.

وأضاف المصدر أنه تم إخماد الحريق ومنع انتشاره للشقة المجاورة وإنقاذ عائلتين من ألسنة اللهب، مشيرا إلى أن العائلة الأولى مكونة من 7 أشخاص كانوا محصورين داخل الشقة التي اندلعت فيها النيران دون تسجيل أية خسائر بشرية، فيما تم إجلاء 3 آخرين للمستشفى من الشقة المقابلة حيث تعرض رضيعين وشخص مسن لحالة ضيق في التنفس بسبب دخان الحريق.