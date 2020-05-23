سلمت اليوم السبت بمقر ولاية ميلة حصة تتضمن 100 ألف كمامة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية للولاية لتوزيعها على المواطنين.واستنادا لوالي الولاية، عبد الوهاب مولاي الذي أشرف على العملية، فإن هذه المبادرة التي تندرج ضمن مجهودات الدولة لمكافحة وباء كورونا المستجد، تهدف لتعميم استعمال الكمامة باعتبارها وسيلة للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس التاجي و ذلك بالتزامن مع صدور القرار القاضي بإجبارية استعمالها ابتداء من أول أيام عيد الفطر.

و حسب نفس المسؤول، فإن هذه الحصة و إن كانت لا تغطي مجموع مواطني الولاية فهي لتعميم استعمال هذه الوسيلة الوقائية، مضيفا بأنه تم توزيعها على 32 بلدية بالولاية على أن تستفيد البلديات الأكثر تضررا من الجائحة من أكبر كمية، حيث تراوحت الحصص التي استفادت منها البلديات ما بين 2000 و 6 آلاف.

كما سيتم في ذات الإطار تقديم نصائح و إرشادات وقائية للمواطنين حول كيفية استعمالها ومدة صلاحيتها وكذا ضرورة رميها في الأماكن المخصصة لذلك لتجنب انتقال خطر الإصابة إلى الآخرين.

وستوزع هذه الكمامات بالتنسيق ما بين المجالس الشعبية البلدية وكذا لجان الأحياء والكشافة الإسلامية الجزائرية وفعاليات المجتمع المدني لتشمل العملية أكبر عدد ممكن من مواطني الولاية.

من ناحيته، صرح رئيس المجلس الشعبي لبلدية سيدي مروان، فوزي بوقريعة عقب استلامه لحصة بلديته المقدرة بـ2000 كمامة بأنه سيشرع في توزيعها مساء اليوم، لافتا إلى تسخير حافلة للجان الأحياء وفوج الكشافة الإسلامية الجزائرية للتكفل بهذه العملية.

وأضاف ذات المنتخب، بأن التحضير جار لإنتاج الكمامات بالتنسيق مع فوج الكشافة الإسلامية الجزائرية على مستوى هذه الجماعة المحلية لتوزيعها في الأيام المقبلة على المواطنين.