

تماثلت أربع نساء حوامل للشفاء من فيروس كوفيد-19 على مستوى مصلحة الأمراض المعدية للمركز الإستشفائي الجامعي بوهران، أنجبت إحداهن طفلاً في "صحة ممتازة" حسب رئيسة المصلحة المذكورة البروفيسور نجاة موفق.

ومنذ بداية الوباء تم علاج ثلاث نساء حوامل باستخدام بروتوكول العلاج بالكلوروكين لمدة 10 أيام وغادرت المستشفى بعد أن كانت تحاليلهن سلبية للفيروس فيما وصلت الرابعة في آخر فترة حملها وأنجبت طفلا في صحة جيدة, وفقا للبروفيسور موفق.

وحول العلاج بالكلوروكين، كشفت ذات المتحدثة عن تعافي 28 شخصًا في الأيام الخمسة الماضية حيث كانت اختباراتهم سلبية، مشيرة إلى العدد الهام من الحالات المتعافية في ذات المصلحة مقابل عدد قليل جدًا من الحالات التي عرفت بعض المضاعفات.

وبذلك تجاوز العدد الإجمالي للأشخاص اللذين تماثلوا للشفاء على مستوى المركز الإستشفائي الجامعي لوهران الـ180 حالة.

وفيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة انتشار الفيروس، أكدت البروفيسور موفق أن الانضباط الفردي والمسؤولية الشخصية، مع احترام التباعد الاجتماعي، وارتداء الأقنعة وغسل اليدين تعد تدابير كافية للقضاء على الوباء.

وأوضحت "لقد أتيحت لنا الفرصة لملاحظة أن العدوى تقع بشكل أساسي داخل الأسرة ومحيطها المباشر"، مضيفة أن التحقيقات الوبائية كشفت أن العدوى مست إلى غاية زهاء ثلاثين شخصا ممن لديهم روابط عائلية.

وبالنسبة لهذا الأخصائية فإن الحجر لا يكفي بل إن احترام مسافة معينة حتى داخل العائلة الواحدة (الأجداد والأصهار وأبناء العم وغيرهم) هو أمر مهم أيضًا، وعدم الامتثال لهذه التدابير يعد مصدر للعدوى.