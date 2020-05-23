

استلمت اليوم مصالح ولاية تيبازة 100 ألف قناع واقي شرع في توزيعها على المواطنين تحسبا لتنفيذ قرار إلزامية ارتداء الكمامات مع أول يوم من عيد الفطر المبارك.

وأشارت مصالح ولاية تيبازة اليوم أنه تنفيذا لقرار إلزامية ارتداء الكمامات ابتداءا من يوم غد استلمت ولاية تيبازة حصة 100.000 مئة ألف قناع واقي، فيما أسدى الوالي تعليمات لرؤساء الدوائر بتوزيعها فورا على المواطنين عبر جميع بلديات الولاية .

و في ذات السياق، أشرف صباح اليوم الأمين العام لولاية تيبازة رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس دائرة شرشال ورئيس بلدية شرشال والإدارة المحلية وإمام مسجد الرحمان والمجتمع المدني، على توزيع الكمامات على مواطنين انطلاقا من بلدية شرشال.