10 وفيات و195 إصابة جديدة

أخبار الوطن
23 مايو 2020 () - س.أ
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سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية في الجزائر 195 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و 170 حالة تماثلت للشفاء, فيما سجلت 10 وفيات جديدة، حسب ما أعلن عنه اليوم السبت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن العدد الاجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 8113 أي بنسبة تقدر بـ18 حالة لكل مئة ألف ساكن، مشيرا إلى أن 431 حالة سلبية سجلت خلال ال24 ساعة الماضية.

و فيما يتعلق بالعدد الإجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء فقد بلغ 4426 من بينها 170 خلال ال24 ساعة الماضية.      

وأشار الدكتور فورار إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 592 حالة، مضيفا أن الوفيات الجديدة سجلت بالبليدة (حالتان) و وهران (حالتان)  وسطيف (حالتان) و الجزائر العاصمة (1) وبجاية (1) وتيبازة (1) وباتنة (1).

و يمثل الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق نسبة 66 بالمئة من مجموع حالات الوفيات.

وكمؤشر إيجابي، أشار الدكتور فورار إلى أن 28 ولاية سجلت بها نسبة الحالات أقل من النسبة الوطنية لكل 100.000 نسمة وأن 15 ولاية لم تسجل بها أي حالة

جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مبرزا أن ولايات الجزائر العاصمة والبليدة ووهران وسطيف وتيبازة وأدرار سجلت بها أكبر عدد للحالات خلال الـ24 ساعة الأخيرة ما يعادل 52 بالمئة من العدد الإجمالي للحالات.

وفيما يتعلق بالحالات التي استفادت من العلاج حسب البروتوكول المعمول به، فقد بلغ عددها 14059 وتشمل الحالات المؤكدة حسب التحليل المخبري والمحتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 25 مريضا حاليا في العناية المركزة.

في الأخير، جدد الدكتور فورار التأكيد على ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية من خلال احترام شروط النظافة والتباعد الاجتماعي و الحجر المنزلي والارتداء الملزم للقناع في كل الظروف من طرف الجميع.

 

توزع حالات الإصابة بالفيروس على الولايات:

 

البليدة: 1062

 

الجزائر: 904

 

وهران: 521

 

سطيف: 518

 

قسنطينة: 390

 

عين الدفلى: 366

 

تيبازة: 309

 

تلمسان: 246

 

بجاية: 238

 

برج بوعريريج: 219

 

ورقلة: 188

 

المدية: 182

 

عنابة: 171

 

أم البواقي: 169

 

تيارت: 160

 

تيزي وزو: 146

 

بشار: 135

 

باتنة: 133

 

الجلفة: 132

 

مـعـسـكـر: 123

 

بسكرة: 117

 

المسيلة: 117

 

خنشلة: 117

 

سكيكدة: 113

 

بومرداس: 110

 

أدرار: 109

 

عين تموشنت: 96

 

غرداية: 91

 

سيدي بلعباس: 76

 

الشلف: 72

 

تيسمسيلت: 70

 

البويرة: 68

 

الوادي: 64

 

مستغانم: 63

 

تبسة: 60

 

الأغواط: 59

 

قالمة: 57

 

جيجل: 57

 

سوق أهراس: 55

 

نعامة: 50

 

ميلة: 49

 

غليزان: 42

 

الطارف: 29

 

البيض: 28

 

تندوف: 14

 

سعيدة: 8

 

إليزي: 5

 

تمنراست: 5

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