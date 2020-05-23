سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية في الجزائر 195 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و 170 حالة تماثلت للشفاء, فيما سجلت 10 وفيات جديدة، حسب ما أعلن عنه اليوم السبت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن العدد الاجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 8113 أي بنسبة تقدر بـ18 حالة لكل مئة ألف ساكن، مشيرا إلى أن 431 حالة سلبية سجلت خلال ال24 ساعة الماضية.

و فيما يتعلق بالعدد الإجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء فقد بلغ 4426 من بينها 170 خلال ال24 ساعة الماضية.

وأشار الدكتور فورار إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 592 حالة، مضيفا أن الوفيات الجديدة سجلت بالبليدة (حالتان) و وهران (حالتان) وسطيف (حالتان) و الجزائر العاصمة (1) وبجاية (1) وتيبازة (1) وباتنة (1).

و يمثل الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق نسبة 66 بالمئة من مجموع حالات الوفيات.

وكمؤشر إيجابي، أشار الدكتور فورار إلى أن 28 ولاية سجلت بها نسبة الحالات أقل من النسبة الوطنية لكل 100.000 نسمة وأن 15 ولاية لم تسجل بها أي حالة

جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مبرزا أن ولايات الجزائر العاصمة والبليدة ووهران وسطيف وتيبازة وأدرار سجلت بها أكبر عدد للحالات خلال الـ24 ساعة الأخيرة ما يعادل 52 بالمئة من العدد الإجمالي للحالات.

وفيما يتعلق بالحالات التي استفادت من العلاج حسب البروتوكول المعمول به، فقد بلغ عددها 14059 وتشمل الحالات المؤكدة حسب التحليل المخبري والمحتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 25 مريضا حاليا في العناية المركزة.

في الأخير، جدد الدكتور فورار التأكيد على ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية من خلال احترام شروط النظافة والتباعد الاجتماعي و الحجر المنزلي والارتداء الملزم للقناع في كل الظروف من طرف الجميع.

توزع حالات الإصابة بالفيروس على الولايات:

البليدة: 1062

الجزائر: 904

وهران: 521

سطيف: 518

قسنطينة: 390

عين الدفلى: 366

تيبازة: 309

تلمسان: 246

بجاية: 238

برج بوعريريج: 219

ورقلة: 188

المدية: 182

عنابة: 171

أم البواقي: 169

تيارت: 160

تيزي وزو: 146

بشار: 135

باتنة: 133

الجلفة: 132

مـعـسـكـر: 123

بسكرة: 117

المسيلة: 117

خنشلة: 117

سكيكدة: 113

بومرداس: 110

أدرار: 109

عين تموشنت: 96

غرداية: 91

سيدي بلعباس: 76

الشلف: 72

تيسمسيلت: 70

البويرة: 68

الوادي: 64

مستغانم: 63

تبسة: 60

الأغواط: 59

قالمة: 57

جيجل: 57

سوق أهراس: 55

نعامة: 50

ميلة: 49

غليزان: 42

الطارف: 29

البيض: 28

تندوف: 14

سعيدة: 8

إليزي: 5

تمنراست: 5