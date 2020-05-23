10 وفيات و195 إصابة جديدة
سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية في الجزائر 195 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و 170 حالة تماثلت للشفاء, فيما سجلت 10 وفيات جديدة، حسب ما أعلن عنه اليوم السبت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.
وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن العدد الاجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 8113 أي بنسبة تقدر بـ18 حالة لكل مئة ألف ساكن، مشيرا إلى أن 431 حالة سلبية سجلت خلال ال24 ساعة الماضية.
و فيما يتعلق بالعدد الإجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء فقد بلغ 4426 من بينها 170 خلال ال24 ساعة الماضية.
وأشار الدكتور فورار إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 592 حالة، مضيفا أن الوفيات الجديدة سجلت بالبليدة (حالتان) و وهران (حالتان) وسطيف (حالتان) و الجزائر العاصمة (1) وبجاية (1) وتيبازة (1) وباتنة (1).
و يمثل الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق نسبة 66 بالمئة من مجموع حالات الوفيات.
وكمؤشر إيجابي، أشار الدكتور فورار إلى أن 28 ولاية سجلت بها نسبة الحالات أقل من النسبة الوطنية لكل 100.000 نسمة وأن 15 ولاية لم تسجل بها أي حالة
جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مبرزا أن ولايات الجزائر العاصمة والبليدة ووهران وسطيف وتيبازة وأدرار سجلت بها أكبر عدد للحالات خلال الـ24 ساعة الأخيرة ما يعادل 52 بالمئة من العدد الإجمالي للحالات.
وفيما يتعلق بالحالات التي استفادت من العلاج حسب البروتوكول المعمول به، فقد بلغ عددها 14059 وتشمل الحالات المؤكدة حسب التحليل المخبري والمحتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 25 مريضا حاليا في العناية المركزة.
في الأخير، جدد الدكتور فورار التأكيد على ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية من خلال احترام شروط النظافة والتباعد الاجتماعي و الحجر المنزلي والارتداء الملزم للقناع في كل الظروف من طرف الجميع.
توزع حالات الإصابة بالفيروس على الولايات:
البليدة: 1062
الجزائر: 904
وهران: 521
سطيف: 518
قسنطينة: 390
عين الدفلى: 366
تيبازة: 309
تلمسان: 246
بجاية: 238
برج بوعريريج: 219
ورقلة: 188
المدية: 182
عنابة: 171
أم البواقي: 169
تيارت: 160
تيزي وزو: 146
بشار: 135
باتنة: 133
الجلفة: 132
مـعـسـكـر: 123
بسكرة: 117
المسيلة: 117
خنشلة: 117
سكيكدة: 113
بومرداس: 110
أدرار: 109
عين تموشنت: 96
غرداية: 91
سيدي بلعباس: 76
الشلف: 72
تيسمسيلت: 70
البويرة: 68
الوادي: 64
مستغانم: 63
تبسة: 60
الأغواط: 59
قالمة: 57
جيجل: 57
سوق أهراس: 55
نعامة: 50
ميلة: 49
غليزان: 42
الطارف: 29
البيض: 28
تندوف: 14
سعيدة: 8
إليزي: 5
تمنراست: 5