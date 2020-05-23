نظم اتحاد التجار و الحرفيين لولاية بسكرة حملة تحسيسية و توعوية لفائدة تجار الجملة للخضر و الفواكه بسوق فلياش من اجل التقيد بارتداء الكمامة التي أصبحت إجبارية .

و استغلت هذه المناسبة لتكريم هذه الفئة في حفل رمزي بشهادات شرفية .و حسب الأمين الولائي لاتحاد التجار فريد حمدي فان هذه المبادرة جاءت من اجل رفع معنويات هؤلاء التجار الذين خاطروا بحياتهم في ظل انتشار وباء كورونا و تحملوا يوميا مشاق السفر لتأمين وفرة الخضر و الفواكه و بشكل منتظم دون حدوث أزمة في التموين .

و أشار المتحدث إلى اتحاد التجار رفقة مديرية التجارة و غرفة الصناعة و التجارة الزيبان تواجدوا يوميا في هذا السوق لضمان المحافظة على استقرار الأسعار التي كانت في متناول المواطن بل سجل انخفاضا محسوسا و كان التزامهم بالأسعار المعقولة لفتة طيبة للتخفيف من أعباء المواطنين في ظرف عصيب .

إلى ذلك قال ذات المتحدث إلى أن تجار الجملة للخضر كانت لهم مساهمة فعالة في دعم قفة رمضان و كذا قوافل المساعدات التي نظمتها مصالح الولاية و تلك المتوجهة إلى ولاية البلدية . و للإشارة فان التكريم شمل كذلك عدد من تجار المواد الغذائية و المطاحن التي ساهمت هي الأخرى و كان لها دور فعال طيلة انتشار "كوفيد 19".