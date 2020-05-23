أفادت مديرية الصحة والسكان لولاية تبسة في بيان لها أنها فتحت باب الاستشارة الطبية قي عشر اختصاصات يومي العيد

وأرفق البيان بجدول يحمل القائمة الاسمية للأطباء حسب الاختصاص وأرقام الهواتف النقالة قي اختصاصات جراحة الفك والوجه والبيوكمياء وجراحة عامة وطب وجراحة الأعصاب وطب الأطفال وطب وجراحة العظام وطب الأورام وطب وجراحة الكلى وجراحة الأسنان وطب اللثة والفم وأمراض الجهاز الهضمي .

وتلح مديرية الصحة بتبسة على الالتزام بالفترات الزمنية المسموح بها للاتصال من اجل الاستشارة الطبية في الاختصاصات المنوه عليها في الجدول.