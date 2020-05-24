الصين تعلن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان يوم الأحد تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي يوم السبت بعد أول يوم من عدم تسجيل أي حالات جديدة منذ بدء تفشي المرض .

وقالت اللجنة إن من بين الحالات الجديدة حالتين واردتين من الخارج في حين كانت الثالثة منقولة محليا.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي 82974 حالة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

431 إصابة جديدة في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم الأحد ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا 431 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 178281 حالة .

وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس 31 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8247 حالة.

البرازيل تسجل 965 حالة وفاة جديدة

قالت وزارة الصحة إن البرازيل سجلت 965 حالة وفاة بفيروس كورونا يوم السبت ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 22013 حالة.

وأضافت الوزارة أنه يوجد الآن في البرازيل 347398 حالة إصابة مؤكدة بكورونا بزيادة 16508 حالات عن يوم الجمعة عندما تجاوزت روسيا لتصبح ثاني أكبر بؤرة لحالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي لحالات الإصابة والوفاة أكبر مما تشير إليه الإحصاءات الرسمية لأن قدرة البرازيل على إجراء الاختبارات ما زالت بطيئة.

الأرجنتين تمدد العزل العام في العاصمة حتى السابع جوان

قرر الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، تمديد العزل العام في العاصمة بوينس أيرس، حتى السابع من يونيو المقبل.

وبرر الرئيس الأرجنتيني قراره بأنه جاء بعد أن شهدت المدينة زيادة مطردة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وفرضت الأرجنتين العزل العام في 20 مارس، وكان من المقرر أن ينتهي اليوم الأحد على الرغم من أن المسؤولين خففوا القيود في بعض المناطق من البلاد.

تونس: 98 حالة مازالت حاملة للفيروس

ارتفع عدد المتعافين تماما من فيروس كورونا المستجد في تونس، إلى 903 حالات، فيما انخفض عدد الحالات التي مازالت حاملة للفيروس إلى 98 حالة، هي بصدد المتابعة، حسب وزارة الصحة التونسية.

وأوضحت الوزارة في بلاغ حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا بتونس، اليوم السبت، أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى حدود 1048 حالة بعد تسجيل حالتين جديدتين.

وأضاف المصدر أنه تم أمس إجراء 1320 تحليلا مخبريا من بينها 39 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين، أثبتت نتائجها تسجيل 6 تحاليل إيجابية، 4 منها لحالات إصابة سابقة ما تزال حاملة للفيروس إضافة إلى الحالتين المذكورتين.

وأشار المصدر إلى أن عدد الوفيات استقر عند 47 حالة وفاة.

لا إصابات جديدة في قبرص لأول مرة منذ 9 مارس

لم يتم اكتشاف حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في الاختبارات التي أجريت أمس السبت لأول مرة في قبرص منذ 9 مارس، عندما سجلت البلاد أول حالتي إصابة لديها، وفقا لوزارة الصحة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه "من بين إجمالي 2414 اختبارا مختبريا، لم يتم اكتشاف أي حالات إصابة بسارس-كوف-2". وفي 4 ماي، أبلغت قبرص عن عدم وجود أي حالات إصابة بين الاختبارات التي أجريت للسكان المحليين، لكنها سجلت في نفس اليوم حالتين إيجابيتين تتعلقان بأشخاص وصلوا من الخارج.

وأشار البيان إلى أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد بلغ 927، والوفيات 17، في حين توفي سبعة مرضى آخرين مصابين بفيروس كورونا الجديد لأسباب أخرى.

ويعد الإعلان علامة مشجعة لخطط قبرص لإنعاش سياحتها. وقررت الحكومة يوم الجمعة استئناف الرحلات الجوية في 9 جوان، مبدئيا مع 19 دولة، والسماح بإعادة فتح الفنادق اعتبارا من 1 جوان.

أمريكا: الوفيات تتجاوز 96 ألفا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى مليون و595885 حالة بزيادة 24268 حالة عن الرقم السابق بينما زاد عدد الوفيات 1852 حالة إلى 96002.

وتعكس هذه الإحصاءات الأعداد حتى الساعة الرابعة مساء الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة مقارنة باليوم السابق.

المكسيك تسجل 3329 حالة إصابة جديدة

قال مسؤول صحي يوم السبت إن السلطات الصحية في المكسيك سجلت 3329 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد و190 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلي 65856 حالة و7179 حالة وفاة.