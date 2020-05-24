هاجم قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان واصفا إياه بـ"المعتوه"، مؤكدا أن كل تركي وطأ أرض ليبيا هو هدف مشروع لنيران المدافع.

وقال حفتر في كلمته، السبت : "إلى ضباطنا وجنودنا البواسل في جميع محاور المواجهة مع الاستعمار التركي الغاشم كل عام وأنتم بألف خير يا من تصنعون المجد وأنتم تواجهون هذا المستعمر البغيض الطامع في خيراتنا بعد أن سجد له العملاء والخونة من عديمي الشرف والكرامة".

وتابع: "إلى ضباطنا و جنودنا البواسل أنتم تخوضون حربا مقدسه مفتوحة على كل الجبهات حربا شاملة ليس فيها إلا النصر كما تعودنا في حروبنا ضد الإرهاب سنقاتل ونقاتل حتى نرد المستعمر ذليلا مذموما مدحورا".

ولفت حفتر إلى أن "كل تركي باغ وطأ أرضنا لاحتلالها وكل مرتزق رجيم أرسله معتوه تركيا ليعينه على البغي والعدوان وكل عميل خائن باع الوطن للمستعمر وانحاز لصف العدو هو هدف مشروع لنيران مدافعكم فلا تأخذكم بهم رأفة ولا شفقه وشعبكم معكم والله ينصركم فلا غالب لكم".