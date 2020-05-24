تحدث وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد عن رفع الحجر الصحي المفروض في إطار التدابير المتخذة لمجابهة فيروس كورونا.

واعتبر البروفيسور بن بوزيد في حوار أدلى به لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأحد، أن هذا الإجراء "ضرورة لابد منها".

وأشار بين بوزيد أن الجزائر "حضرت لذلك بعد تسجيل انخفاض في عدد الإصابات والوفيات، علاوة على التزام المواطن بالإجراءات الوقائية المتعلقة بالحجر الصحي وارتداء الكمامات".

من جهة أخرى، كشف الوزير عن المحاور الأساسية التي وصفها بأولويات القطاع بعد رفع الحجر الصحي.

وقال بن بوزيد أن المحور الأول من هذا البرنامج الذي شرع في تنفيذه بعد وضع كل النصوص القانونية، يتعلق بالتكفل بالأمهات الحوامل، معبرا عن أسفه لحالة الاكتظاظ التي عرفتها مصالح التوليد بالمستشفيات.

واعتبر الوزير بن بوزيد أن هذه الوضعية "لا تليق بالقطاع"، مما دفع السلطات العمومية إلى "البحث عن حلول ناجعة في هذا المجال من خلال اللجوء إلى توقيع اتفاقية بين المستشفيات التابعة للقطاع الخاص والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتحسين التكفل بالحوامل عبر كل مناطق الوطن وضع حد لهذه الوضعية".

ويتعلق المحور الثاني بملف مرضى السرطان، حيث كشف عن القيام بزيارات لبعض مراكز معالجة السرطان عبر الوطن والعمل على جعلها "أكثر مردودية"، مشيرا إلى أنه سيتم فتح مراكز أخرى قريبا، على غرار مركز الجلفة.

وذكر في ذات السياق بإعادة بعث لجان الوقاية والعلاج الخاصة بمكافحة السرطان والمخطط الثاني الذي كان من المفروض إطلاقه في شهر ماي الجاري وتم تأجيله بسبب تفشي فيروس كورونا، مبرزا أن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يولي اهتماما خاصا لهذا المخطط في جميع جوانبه، سيما الجانب الوقائي وذلك باشراك كل القطاعات".

وأضاف وزير الصحة أنه سيتم "القيام بدراسات حول كل أنواع المواد الغذائية المستوردة، بالنظر الى أن البعض منها قد يكون عاملا من عوامل الإصابة ببعض أنواع السرطان في الجزائر"، مبرزا في ذات الوقت أهمية مشاركة كل القطاعات في هذا المجال.

كما تطرق بن بوزيد إلى طول مدة مواعيد العلاج بالأشعة، لاسيما بولايتي الجزائر العاصمة والبليدة، مؤكدا أن المشكل سوف يجد طريقه إلى الحل بعد إطلاق الأرضية الرقمية الخاصة بهذا الموضوع, والتي تأخرت بسبب تفشي كوفيد-19.

وأشار من جهة أخرى إلى مشكل الاكتظاظ مصالح الاستعجالات الطبية الجراحية للمستشفيات الكبرى للوطن، كاشفا عن "مخطط لتنظيم هذه المصالح والتخفيف من العبء الذي تعاني منها، بدءا من الاستقبال إلى غاية الاستفادة من العلاج".

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير انه سيتم "تجهيز 80 عيادة جوارية مؤهلة لهذه المهمة بعد تزويدها بمختلف التخصصات لتحل محل بعض مصالح الاستعجالات الطبية الجراحية للمستشفيات تكون قريبة من المواطن وستدخل قريبا حيز الخدمة بعد التخلص من كوفيد-19".

وحسب ذات المسؤول، فإن "كل الاختلالات التي يعاني منها القطاع ستحل بعد تنصيب الوكالة الوطنية لليقظة الصحية التي ستلعب دورا هاما في إصلاح القطاع".