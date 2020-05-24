بلغت نسبة التغطية خلال مداومة اليوم الأول من عيد الفطر المبارك على المستوى الوطني 99.44 بالمائة من مجموع عدد التجار المسخرين للعمل خلال هذه المناسبة، حسبما أفادت اليوم الأحد وزارة التجارة.

وحسب نفس المصدر فقد كانت نسبة المداومة مرتفعة خلال اليوم الأول من عيد الفطر المبارك رغم الظرف الصحي الذي تعيشه البلاد على غرار باقي دول العالم, إضافة للحجر المنزلي وإجراءات منع تنقل المركبات.

وقدرت نسبة المداومة على مستوى المديرية الجهوية للجزائر العاصمة بنسبة 100 بالمائة والمديرية الجهوية لعنابة 99.96 بالمائة والمديرية الجهوية لورقلة بـ100 بالمائة، والمديرية الجهوية لبشار بنسبة 95.25 بالمائة والمديرية الجهوية بالبليدة 99.81 بالمائة.

كما بلغت نسبة المداومة بالمديرية الجهوية في باتنة 100 بالمائة والمديرية الجهوية في سعيدة بنسبة 100 بالمئة، يضيف ذات المصدر.

وتقدمت الوزارة بالشكر لكل التجار المسخرين وبعض التجار غير المسخرين لالتزامهم بتقديم خدمة عمومية للمواطنين خاصة في هذا الظرف الصحي الذي تمر به البلاد.

يذكر أن وزير التجارة كمال رزيق كان قد أعلن الخميس الماضي عن تسخير أكثر من 43 ألف تاجر للمداومة يومي عيد الفطر المبارك مع إلزامية التقيد بإجراءات الحجر الصحي التي فرضتها الحكومة مؤخرا.

وصرح الوزير في ندوة صحفية بمقر الوزارة بالعاصمة إن "مداومة التجار ستكون من السابعة صباحا إلى غاية الواحدة زوالا نظرا للحجر الصحي المفروض عبر كل ولايات الوطن ".