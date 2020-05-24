بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 8306 حالة مؤكدة، منها 193 في الـ24 ساعة الأخيرة حسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة على موقعها الالكتروني اليوم الأحد.

وتصدرت قسنطينة قائمة الولايات الأكثر تسجيلا للحالات في 24 ساعة الأخيرة بـ28 حالة، تليها المسيلة بـ 17 حالة ثم البليدة بـ 16 حالة.

إجماليا تبقى البليدة (1078) في صدارة عدد الحالات متبوعة بالجزائر العاصمة (918) ثم سطيف ووهران (523).

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

البليدة: 1078 (+16)

الجزائر: 918 (+14)

سطيف: 523 (+5)

وهران: 523 (+2)

قسنطينة 418 (+28)

عين الدفلى 373 (+7)

تيبازة: 309

تلمسان: 256 (+10)

بجاية: 249 (+11)

برج بوعريريج: 219

ورقلة: 188

المدية: 188 (+6)

عنابة: 183 (+12)

أم البواقي: 169

تيارت: 162 (+2)

تيزي وزو: 146

باتنة: 143 (+10)

بشار: 135

المسيلة: 134 (+17)

الجلفة: 134 (+2)

مـعـسـكـر: 129 (+6)

خنشلة: 127 (+10)

بسكرة: 121 (+4)

سكيكدة: 117 (+4)

بومرداس: 113 (+3)

أدرار: 109

عين تموشنت: 97 (+1)

غرداية: 91

سيدي بلعباس: 76

تيسمسيلت: 74 (+4)

الشلف: 72

البويرة: 69 (+1)

الوادي: 69 (+5)

تبسة: 64 (+4)

مستغانم: 63

الأغواط: 60 (+1)

سوق أهراس: 58 (+3)

قالمة: 57

جيجل: 57

ميلة: 52 (+3)

نعامة: 52 (+2)

غليزان: 42

الطارف: 29

البيض: 28

تندوف: 14

سعيدة: 8

إليزي: 5

تمنراست: 5