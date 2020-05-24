توزيع عدد الإصابات حسب الولايات
بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 8306 حالة مؤكدة، منها 193 في الـ24 ساعة الأخيرة حسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة على موقعها الالكتروني اليوم الأحد.
وتصدرت قسنطينة قائمة الولايات الأكثر تسجيلا للحالات في 24 ساعة الأخيرة بـ28 حالة، تليها المسيلة بـ 17 حالة ثم البليدة بـ 16 حالة.
إجماليا تبقى البليدة (1078) في صدارة عدد الحالات متبوعة بالجزائر العاصمة (918) ثم سطيف ووهران (523).
توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:
البليدة: 1078 (+16)
الجزائر: 918 (+14)
سطيف: 523 (+5)
وهران: 523 (+2)
قسنطينة 418 (+28)
عين الدفلى 373 (+7)
تيبازة: 309
تلمسان: 256 (+10)
بجاية: 249 (+11)
برج بوعريريج: 219
ورقلة: 188
المدية: 188 (+6)
عنابة: 183 (+12)
أم البواقي: 169
تيارت: 162 (+2)
تيزي وزو: 146
باتنة: 143 (+10)
بشار: 135
المسيلة: 134 (+17)
الجلفة: 134 (+2)
مـعـسـكـر: 129 (+6)
خنشلة: 127 (+10)
بسكرة: 121 (+4)
سكيكدة: 117 (+4)
بومرداس: 113 (+3)
أدرار: 109
عين تموشنت: 97 (+1)
غرداية: 91
سيدي بلعباس: 76
تيسمسيلت: 74 (+4)
الشلف: 72
البويرة: 69 (+1)
الوادي: 69 (+5)
تبسة: 64 (+4)
مستغانم: 63
الأغواط: 60 (+1)
سوق أهراس: 58 (+3)
قالمة: 57
جيجل: 57
ميلة: 52 (+3)
نعامة: 52 (+2)
غليزان: 42
الطارف: 29
البيض: 28
تندوف: 14
سعيدة: 8
إليزي: 5
تمنراست: 5