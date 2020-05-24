توزيع عدد الإصابات حسب الولايات

أخبار الوطن
24 مايو 2020 () - إسلام.ب
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بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 8306 حالة مؤكدة، منها 193 في الـ24 ساعة الأخيرة حسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة على موقعها الالكتروني اليوم الأحد.

وتصدرت قسنطينة قائمة الولايات الأكثر تسجيلا للحالات في 24 ساعة الأخيرة بـ28 حالة، تليها المسيلة بـ 17 حالة ثم البليدة بـ 16 حالة.

إجماليا تبقى البليدة (1078) في صدارة عدد الحالات متبوعة بالجزائر العاصمة (918) ثم سطيف ووهران (523).

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

البليدة: 1078 (+16)                

الجزائر: 918 (+14)               

سطيف: 523 (+5)               

وهران: 523 (+2)                  

قسنطينة 418  (+28)               

عين الدفلى 373 (+7)                    

تيبازة: 309                          

تلمسان: 256 (+10)               

بجاية: 249 (+11)                

برج بوعريريج: 219              

ورقلة: 188                           

المدية: 188  (+6)                

عنابة: 183   (+12)             

أم البواقي: 169                   

تيارت: 162  (+2)            

تيزي وزو: 146                  

باتنة: 143  (+10)              

بشار: 135                         

المسيلة: 134  (+17)           

الجلفة: 134 (+2)                 

مـعـسـكـر: 129  (+6)           

خنشلة: 127  (+10)              

بسكرة: 121  (+4)               

سكيكدة: 117   (+4)             

بومرداس: 113  (+3)           

أدرار: 109                         

عين تموشنت: 97  (+1)             

غرداية: 91                          

سيدي بلعباس: 76                   

تيسمسيلت: 74  (+4)                

الشلف: 72              

البويرة: 69 (+1)       

الوادي: 69 (+5)        

تبسة: 64  (+4)         

مستغانم: 63               

الأغواط: 60 (+1)              

سوق أهراس: 58 (+3)     

قالمة: 57                      

جيجل: 57                    

ميلة: 52 (+3)              

نعامة: 52  (+2)            

غليزان: 42                   

الطارف: 29                  

البيض: 28                   

تندوف: 14                   

سعيدة: 8                       

إليزي: 5                       

تمنراست: 5

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