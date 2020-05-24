توفي مساء يوم بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك ، دراج شاب في الـ18 من العمر، و أصيب مرافقه في حادث مرور مأساوي، سقطا من على الجسر، الذي يربط بين وادي العلايق و موزاية ، إلى الغرب من البليدة.

و أفاد شهود عيان لـ " الخبر "، أن الضحيتين كان في طريق العودة إلى حيهما العائلي بحدود حي " القرقور "، و يبدو أن السائق فقد السيطرة على دراجته و هو يعبر الجسر ، ليجد نفسه يطير في الهواء ، و يهوى إلى أسفل الجسر ، أين لفظ أنفاسه متأثرا بنزيف خطير تعرض له، رغم تدخل أعوان الإنقاذ و محاولتهم إسعافه ، فيما تم تحويل الضحية الثاني في الـ16 من العمر، إلى المستشفى القريب ، لتقلي العلاج .

و إلى حي الرامول بوسط البليدة ،عند معبر السكة الحديدية، أصيبت سيدة عجوز بجروح خطيرة، في حادث عبور قطار البضائع عشية العيد ، قالت مصادر" الخبر "، أن حالتها حرجة جدا .