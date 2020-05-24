حذرت الصين على لسان وزير خارجيتها وانغ يي الأحد في مؤتمر صحفي إنها والولايات المتحدة على ”حافة حرب باردة جديدة“ على خلفية الاتهامات الأمريكية لبكين بالمسؤولية عن تفشي فيروس كورونا المستجد.



وكانت العلاقة الصينية الأمريكية متوترة أصلاً منذ عامين على خلفية الحرب التجارية التي أطلقتها إدارة ترامب وفرضها رسومًا جمركية على بكين.



وقال وانغ يي، في استمرار للحرب الكلامية المتصاعدة مع واشنطن بشأن الوباء وتحرك بكين لتشديد السيطرة على هونغ كونغ، إن الولايات المتحدة أصيبت "بفيروس سياسي" يجبر المسؤولين هناك على مهاجمة الصين باستمرار.



وأعلن وانغ يي أمام الصحافة "لفت نظرنا أن بعض القوى السياسية في الولايات المتحدة تأخذ العلاقات الأمريكية الصينية رهينة وتدفع البلدين باتجاه حرب باردة جديدة".