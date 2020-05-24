نفت اليونان الأحد، تقارير إعلامية تفيد بأن جنودا أتراكا احتلوا أراض يونانية عند مجرى نهر إيفروس الحدودي، حيث تقوم أثينا بتوسيع سياج لإبعاد المهاجرين.



قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، إن المزاعم، التي نشرتها الصحافة البريطانية، بأن "القوات التركية احتلت قطعة أرض عادة ما تكون مغمورة بالمياه في هذا الوقت من العام، تقع في الجانب اليوناني من الحدود خاطئة تماما".



وأقر ديندياس، بأن "وجود القوات التركية لوحظ في قطاع من الأرض حيث كان الجيش اليوناني يقوم ببعض الأعمال التحضيرية، بعد أن أعلنت أثينا أنها لن تعطي تركيا إحداثيات توسيع سياجها في إيفروس مقدما. لكنه قال إنّ اليونان طلبت من تركيا عدم اتخاذ أي خطوة أخرى في المنطقة".