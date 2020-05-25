كشف تحليل لبيانات صادرة عن المؤسسة الوطنية للصحة في بريطانيا أن مباراة الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا التي جمعت ليفربول وضيفه أتلتيكو مدريد تسببت في 41 حالة وفاة إضافية بسبب فيروس كورونا.



وفي ظل أجواء مشحونة بسبب توالي التحذيرات مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، استقبل ليفربول يوم 11 مارس الماضي أتلتيكو مدريد في إياب الدور ثمن النهائي أمام مدرجات غصت بجماهير الفريقين، وانتهت المباراة بفوز النادي الإسباني 3-2.



وأظهر تحليل لوكالة "إيدج هيلث" اعتمد على بيانات صادرة عن المؤسسة الوطنية للصحة في بريطانيا، تسجيل 41 حالة وفاة مرتبطة بالمباراة خلال فترة امتدت إلى 35 يوما بعد اللقاء.



وكان عمدة مدريد خوسيه لويس مارتينيز ألميديا قد اعترف في تصريحات سابقة بأنه كان من الخطأ إقامة اللقاء، ولم يكن يفترض السماح بتنقل نحو 3000 مشجع إلى ليفربول لمشاهدة المباراة.