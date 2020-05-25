

سجلت ولاية مستغام محصول قياسي من البطاطا الموسمية، خلال حملة جنيها هذه السنة.



وحسب المديرية الولائية للمصالح الفلاحية، فإن المردودية المسجلة منذ بداية حملة الجني نهاية شهر مارس الماضي، بلغت 355 قنطار في الهكتار.



وهو ما يفوق المردودية المتوقعة في حملة الغرس “340 قنطار في الهكتار”.



وتجاوز إنتاج ولاية مستغانم إلى غاية الآن 3 ملايين و177 ألف قنطار من محصول البطاطس الموسمية الموجهة للاستهلاك، و67 ألف قنطار من بذور البطاطس.