الصين تعلن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين تسجيل 11 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي حتى يوم الأحد بزيادة ثلاث حالات عن اليوم السابق .

وقالت اللجنة في بيان إن كل الحالات الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج. وكانت عشر من تلك الحالات في منغوليا الداخلية والحالة الأخرى في إقليم سيتشوان بجنوب غرب الصين.

وبلغ حتى الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في البر الرئيسي 82985 حالة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

الإصابات في روسيا تتجاوز 350 ألفا

قال مركز إدارة أزمة كورونا في روسيا إن حالات الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 353427 يوم الاثنين، بعد تسجيل 8946 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر المركز أن عدد الوفيات جراء الفيروس ارتفع بواقع 92 ليصل الإجمالي إلى 3633.

وزارة الصحة في سنغافورة تسجل 344 إصابة جديدة

سجلت وزارة الصحة في سنغافورة يوم الاثنين 344 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما رفع عدد الإصابات في البلاد إلى 31960.

وقالت الوزارة في بيان إن هذا العدد المنخفض للحالات يوم الاثنين يرجع في جزء منه إلى انخفاض عدد الفحوص التي أجريت.

وأضافت الوزارة أن الغالبية العظمى لحالات الإصابة الجديدة هي لعمال مهاجرين يعيشون في مساكن مخصصة لهم، مشيرة إلى أن أربعة من المصابين من مواطني سنغافورة أو الحاصلين على إقامة دائمة.

تايلاند تسجل إصابتين جديدتين

سجلت تايلاند حالتي إصابة مؤكدتين بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة يوم الاثنين حسبما قال متحدث باسم وزارة الصحة.

وقال متحدث باسم مركز إدارة كوفيد-19 إنه بذلك أصبح إجمالي عدد حالات الإصابة في تايلاند 3042 حالة وعدد حالات الوفاة 57 منذ تفشي الفيروس في جانفي.

وأضاف أن أكثر من 96 في المئة من المرضى أي 2928 شخصا تعافوا من المرض.

289 إصابة جديدة في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا 289 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 178570 حالة.

وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس عشر حالات ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8257 حالة.

البرازيل تسجل 965 حالة وفاة جديدة

قالت وزارة الصحة إن البرازيل، ثاني أكبر بؤرة لحالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة، سجلت 653 حالة وفاة بفيروس كورونا يوم الأحد ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 22666 حالة.

وأضافت الوزارة أن البرازيل بها حاليا 363211 حالة إصابة مؤكدة بكورونا بزيادة 15813 حالة عن يوم السبت.

المكسيك تسجل 2764 حالة إصابة جديدة

أعلن مسؤولون في قطاع الصحة بالمكسيك يوم الأحد تسجيل 2764 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و215 حالة وفاة ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلي 68620 حالة وعدد حالات الوفاة إلى 7394 حالة. وقالت الحكومة المكسيكية يوم الجمعة إنها سيطرت عل تفشي فيروس كورونا حتى بعد أن أصبحت المكسيك إحدى البؤر العالمية للجائحة.

وبدأت المكسيك في إعادة فتح أجزاء من الاقتصاد تحت ضغوط من الساسة والمسؤولين وجماعات ضغط تجارية.

ولكن بعض الساسة وخبراء الصحة العامة يخشون من أن يكون ذلك سابقا لأوانه.

وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم الجمعة إن البلاد تتكيف مع الوضع.

ألمانيا: لوفتهانزا تسير رحلات إلى 20 وجهة بدءا من منتصف جوان

أعلنت شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران أمس الأحد أنها ستستأنف رحلاتها إلى 20 وجهة بدءا من منتصف يونيو المقبل.

وقالت متحدثة باسم الشركة أن هذه الأخيرة ستسير رحلات إلى مايوركا وكريت ورودس وفارو والبندقية وإبيزا وملقة.

وأشارت إلى أن الرحلات ستنطلق من مطار فرانكفورت حيث المركز الرئيسي للشركة، مضيفة أن الشركة ستكشف عن وجهات أخرى في نهاية الأسبوع المقبل.

وفي سياق متصل، تواصلت امس الأحد المفاوضات بين الحكومة الاتحادية في ألمانيا والشركة التي تسعى إلى الحصول على مليارات من المساعدات الحكومية بسبب تداعيات وباء كورونا.

وأكد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أن مشاركة الدولة في مجموعة "لوفتهانزا" ستكون مؤقتة فقط، كاشفاً أن "الدولة ستنسحب مجددا في أسرع وقت ممكن، حتى تتمكن لوفتهانزا من إدارة نفسها منفردة. وينطبق هذا أيضاً على حالات مماثلة قد يتعين علينا اتخاذ قرارات بشأنها في المستقبل".

وتم إرجاء إطلاق حزمة إنقاذ بالمليارات للوفتهانزا مؤخراً، رغم وضع إطار سياسي تقريبي لقروض ومشاركة من الدولة في الشركة بقيمة تصل إجمالا إلى 9 مليارات يورو، حيث لا يزال المجلس الإشرافي للشركة غير قادر على التعامل مع تفاصيل حزمة الإنقاذ حتى يوم الجمعة المنصرم.

موريتانيا: عدد الإصابات يرتفع إلى 237 حالة

أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 237 حالة.

وأضاف مدير الصحة الموريتاني خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول حصيلة فيروس كورونا في البلاد، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة بعد إجراء 163 تحليلاً مخبريًا، لافتًا النظر إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا إلى 15 حالة، فيما ظل عدد الوفيات على حاله بـ 6 وفيات.