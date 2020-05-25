جندت الشركة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري "ايتوزا" 1000 عامل ووضعت 157 حافلة في متناول مستخدمي 35 مؤسسة الصحية تتواجد بإقليم ولاية الجزائر العاصمة منذ فرض الحجر الصحي.

وأكد المكلف بالإعلام بالشركة حسان عباس في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم وضع في متناول مستخدمي 35 مؤسسة استشفائية إلى جانب معهدي الصحة العمومية وباستور 157 حافلة يسهر على تسييرها 1000 عامل بين سائق ومراقب.

وخصصت الشركة في هذا الإطار -كما أضاف – بالنسبة لمستشفيات كل من مصطفى باشا الجامعي وبشير منتوري بالقبة والهادي فليسي بالقطار 9 حافلات تظل رابضة بداخلها لتكون في الخدمة 24 /24 ساعة.

وعبر مستخدمو الصحة العمومية من جانبهم عن "ارتياحهم" لوضع هذه الوسيلة في متناولهم من طرف شركة "ايتوزا" منذ توقف النقل العمومي وفرض الحجر المنزلي بعد تفشي فيروس كورونا مسجلين بعض "الاختلالات" في هذا المجال.

وأكد العون الإداري بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية مصطفى باشا عبد المالك عون بأن توفير النقل الصحي لمستخدمي المؤسسات الاستشفائية ساهم في ضمان استمرارية الخدمة بالرغم - كما قال - من تسجيل "بعض النقائص المتمثلة في اختلالات في تنظيم التوقيت" الخاص بنقل هؤلاء.

وأوضح ذات المتحدث، بأنه في بداية فرض الحجر المنزلي وتوقف النقل العمومي عن الخدمة سجلت بعض النقائص في هذا المجال و "لكن سرعان ما تم استدراك هذه الاختلالات من طرف شركة ايتوزا".