صار بنيامين نتنياهو أمس الأحد أول رئيس وزراء صهيوني في الخدمة يمثل للمحاكمة. وقد دفع ببراءته قبيل دخوله قاعة المحكمة ليواجه اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

وتأتي المحاكمة بعد أسبوع من أداء أطول زعيم صهيوني بقاء في الحكم اليمين في مستهل فترة خامسة، لم يسبق لغيره الوصول إليها.

وكان القضاء وجه لنتنياهو البالغ من العمر 70 عاما، في نوفمبر اتهامات تشمل قبول هدايا من أصدقاء أثرياء والسعي لتقديم مزايا تنظيمية لأباطرة إعلام مقابل تغطية إيجابية عنه.

ووصل نتنياهو إلى المحكمة المركزية في القدس محاطا بمجموعة من الوزراء من حزب ليكود اليميني.

وفي قاعة المحكمة، وضع نتنياهو والقضاة كمامات بسبب أزمة فيروس كورونا. وسأل أحد القضاة نتنياهو عما إذا ما كان قد قرأ لائحة الاتهام واستوعب ما تحويه، ورد رئيس الوزراء "نعم، سيدي القاضي".

واستمرت الجلسة ساعة، وأعفت المحكمة نتنياهو من المثول شخصيا في الجلسة المقبلة المقررة في 19 جويلية. ويقول محللون إن المحاكمة قد تستمر شهورا بل سنوات.

وقبيل الجلسة، خلع نتنياهو كمامته وتحدث بقوة موجها حديثه للرأي العام أمام كاميرات التلفزيون.

وقال نتنياهو "لقد تم إفساد هذه التحقيقات وتلفيق (الاتهامات) منذ اللحظة الأولى". وأضاف "أنا هنا اليوم بصفتي رئيس حكومتكم أقف شامخا ورافعا رأسي".

وقال النائب العام أفيخاي ماندلبليت في بيان إن المدّعين "سيواصلون عملهم دون خوف، حتى في ضوء المحاولة المجافية للمنطق، والتي ينبغي رفضها على الفور، لإسناد دوافع خفية إلى سلطات إنفاذ القانون".