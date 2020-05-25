نفت شركة سوناطراك اليوم الإثنين، "المعلومات المغلوطة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تخص عودة الموظفين للعمل ابتداء من 31 ماي الجاري.

وأوضحت الشركة في بيان لها على صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن المديرية العامة بشركة سوناطراك تذكر أن عودة الموظفين سيكون بشكل تدريجي وبالامتثال للتوجيهات المتخذة من قبل السلطات العمومية وأحكام المذكرة الداخلية للشركة المتعلقة بالاستئناف التدريجي للنشاط.

وأضاف البيان، أن المسؤولون عن الأنشطة والهياكل الحيوية للشركة سيقومون بإبلاغ موظفيهم بهذه العودة التدريجية وفقًا للجدول الذي وضعته الهياكل الإدارية.