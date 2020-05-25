قالت وزارة الزراعة الهولندية يوم الاثنين إنها اكتشفت ما تعتقد أنها ثاني حالة ينتقل فيها فيروس كورونا للإنسان بعد مخالطته أحد حيوانات المينك المصاب بالفيروس.

وكررت الوزيرة كارولا شوتن في رسالة للبرلمان أن المعهد الوطني للصحة يعتقد أن خطر انتقال الفيروس من المينك للإنسان خارج المزارع التي تعيش فيها هذه الحيوانات "لا يذكر".

وفي 26 أفريل أعلنت الحكومة اكتشاف إصابة حيوان المينك في مزرعة بجنوب البلاد بالمرض الأمر الذي أدى إلى إجراء تحقيق أوسع شمل مثل هذه المزارع التي يربى فيها الحيوان من أجل فرائه.

وفي الأسبوع الماضي أعلنت الحكومة اكتشاف أول حالة لانتقال الفيروس من المينك للإنسان.