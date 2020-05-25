اهتزت مدينة بريكة أكبر دوائر ولاية باتنة في أول أيام العيد على وقع جريمة قتل شنعاء راح ضحيتها شاب في العقد الثالث من العمر.

المعلومات التي توفرت لـ"الخبر" تفيد بأن الجريمة وقعت بحي 200 مسكن بالمدينة بعد أن تلقى الضحية طعنات بسلاح أبيض من طرف ستة مشتبه بهم تم توقيفهم من طرف مصالح الشرطة التي فضت الشجار الذي وقع بينهم بمصلحة الاستعجالات بمستشفى محمد بوضياف وبين رفيق الضحية الذي قام بنقله لهذا المرفق الصحي ما أحدث موجة هلع بالمستشفى المذكور انتهى بتدخل سريع لأعوان الشرطة.