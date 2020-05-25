تعرض النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش لإصابة خطيرة صباح اليوم في تدريبات فريقه ميلان، والتي قد تبعده عن الملاعب لمدة طويلة، حسب ما نقل موقع "غول".

وعاد النجم السويدي الأسبوع الماضي إلى ميلانو، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، للمشاركة في تدريبات الروسونيري تحسباً لعودة النشاط.

وذكرت "سكاي" أن ابراهيموفيتش أُصيب في التدريب الجماعي بختام تدريبات اليوم، والذي كان عبارة عن مباراة مصغرة بين اللاعبين، بعد السماح بالاختلاط.

وتشير التقارير الأولية إلى إصابة في الكاحل مثل تلك التي عانى منها ما بين فيفري ومارس الماضيين، وذلك انتظاراً لخضوعه لكشف طبي في ميلانيلو.