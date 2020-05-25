تدخلت وحدات الحماية المدنية بتنس (55 كلم شمال الشلف) ليلة أمس الأحد إلى الإثنين لامتصاص المياه والأوحال المتسربة إلى ثمان بنايات محاذية لقناة نقل المياه قادمة من محطة تحلية مياه البحر، حسبما أفاد به اليوم الإثنين بيان لذات المصالح.

وأوضح المصدر أن هذا الحادث الذي أدى إلى تسرب المياه والأوحال إلى منازل بالمدخل الغربي بمدينة تنس, وقع في حدود الساعة الحادية عشر ليلا على إثر انشقاق مفاجئ لقناة نقل المياه الصالحة للشرب قطرها 600 مم، القادمة من محطة تحلية مياه البحر بماينيس.

وأبرز المصدر أن هذا الخلل التقني نتج عنه تسرب مياه غزيرة مصحوبة بأتربة على السكنات المجاورة بالإضافة إلى سقوط خطوط كهربائية ذات الضغط المتوسط, حيث تدخلت وحدات الحماية المدنية بمعية المصالح التقنية للجزائرية للمياه والبلدية لامتصاص هذه المياه والأوحال.

ولفت البيان إلى أن تضافر جهود ذات المصالح بمشاركة مواطنين مكّن من غلق الصمام، قطع التيار الكهربائي، تغيير مجرى الماء الذي كان يتدفق على البنايات بارتفاع وصل حتى 01 متر، وامتصاص المياه المتدفقة وانتهاء العملية في حدود الساعة الثانية صباحا.

وحسبما علم لدى الجزائرية للمياه فإن هذا الحادث نتج على إثر أشغال صيانة بذات القناة، حيث لا تزال الفرق التقنية تعمل على تصليح هذا العطب الذي أدى إلى تذبذب في توزيع المياه الشروب بولاية الشلف.

ووفقا لذات المصدر فإن استئناف توزيع المياه الشروب بصفة منتظمة سيكون بدء من يوم غد الثلاثاء بعد الانتهاء من تصليح جميع الأعطاب التقنية التي خلفها هذا الحادث.

للإشارة، تتزود 29 بلدية من أصل 35 بلدية بمياه تحلية البحر بماينيس ببلدية تنس، فيما تصل طاقتها الإنتاجية إلى 200.000 متر مكعب يوميا.