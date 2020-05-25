تمكن فريق أعوان الحماية المدنية بسيدي أعمر (تيبازة) عشية عيد الفطر من توليد امرأة داخل سيارة إسعاف بنجاح، حسب ما علم اليوم الإثنين لدى ذات المصالح.

وتدخلت سيارة الإسعاف للحماية المدنية بقيادة العون المسعف حديدي صلاح الدين، في حدود الساعة العاشرة من ليلة السبت إلى الأحد، بناء على اتصال عاجل من زوج المرأة الحامل (34 سنة) الذي كان بصدد نقل حرمه إلى مصلحة الولادة بمستشفى حجوط، حسب ما أوضحه قائد وحدة الحماية المدنية بسيدي أعمر الملازم الاول براهيم شريفي.

و عند وصول سيارة الإسعاف للمكان المسمى برويس بين مدينتي سيدي أعمر و حجوط، أصبحت حالة المرأة الحامل "حرجة" فاضطر العون المسعف "حديدي صلاح الدين"، في أول تجربة له من هذا النوع من الإسعافات، إلى الاعتماد على كفائتة وتكوينه وقام بتوليدها بنجاح في حدود الساعة العاشرة و 25 دقيقة.

وأمام هذا العمل البطولي والإنساني، يتابع ذات المسؤول، أصر والد المولود الجديد على أن يحمل فلذة كبده اسم العون المسعف صلاح الدين فيما واصلت فرقة التدخل مهمتها وطريقها إلى مصلحة الولادة بمسشتفى حجوط أين تم وضع الأم ورضيعها في صحة جيدة بعد فحصهما من قبل الطواقم الطبية المناوبة ليلتها، استنادا للمسؤول للملازم الأول شريفي إبراهيم.