إستقبل القائمون على مخبر كلية طب جامعة مولود معمري بتيزي وزو المكلف بإعداد التحاليل حول عينات المشتبه فيهم الإصابة بداء كورونا فيروس،أمس ، المواد الكيمياوية الكاشفة لتمكينهم من القيام بمهامهم . تدعيم ذا المخبر بالمواد هذه الضرورية لإجراء التحاليل سيمكن القائمون على المخبر بإجراء التحاليل على عينات المرضى المتواجدين بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد ندير لمعرفة إن كانوا سيبقون تحت الحجر الصحي ام يتم تسريحهم للإلتحاق بذويهم .

حسب مصادر مطلعة بتيزي وزو بقي لحد الأن بمختلف المؤسسات الإستشفائية بولاية تيزي وزو حوالي 30 مريض تحت الحجر الصحي أغلبيتهم متواجدين بالمركز الإستشفائي كما يتواجد بمسشتفى ازفون و عزازقة و تيقزرت حوالي 5 مرضى في حين أن مستفي كريم بلقاسم بذراع الميزان كل المرضى الذين تم علاجهم بالمؤسسة الإستشفائية قد عادوا لديارهم بعد شفائهم من الداء.

يذكر تم تسجيل بولاية تيزي وزو حوالي 175 مريض مصاب بكورونا فيروس منهم 24 توفوا و 130 مريض شفيوا من الوباء. كما تجدر الإشارة إلى أن عدم تسجل ولاية تيزي وزو منذ ما لا يقل عن 10 أيام حالات جديدة للإصابة بداء كورونا فيروس الأمر الذي أراح الطواقم الطبية والشبه طبية بمختلف المؤسسات الإستشفائية المتواجدة بإقليم الولاية