أفاد بيان صادر عن مديرية الصحة والسكان بولاية تبسة أن عدد الأشخاص الموضوعين تحت الحجر الصحي بأوامر من الأطباء بعد التحقيقات الوبائية في محيط الأشخاص المصابين بفيروس كرونا د بلغ سقف 278 بعدما كان أمس في الحصيلة اليومية 281 شخصا، بينهم شخصين وقعا تعهدا رسميا بالالتزام بفترة الحجر المقدرة ب 14 يوما .

وتدعو مديرية الصحة بتبسة كل المعنيين بضرورة الالتزام بفترة الحجر ومراقبة ظهور الأعراض من خلال قياس الحرارة وكل المؤشرات التي أعطيت بشأنها إرشادات طبية والتبليغ الفوري عن أي تغيرات صحية تطرأ عن أي منهم.