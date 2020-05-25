قامت مصالح أمن قسنطينة، وتبعا للمخطط الأمني الذي وضع، خلال أول أيام العيد ومع فترة الحجر الجزئي الممتدة من الواحدة زوالا و إلى غاية السابعة صباحا، بتوقيف 118 شخصا مخالف للحجر الجزئي، مع حجز51 مركبة و 03 دراجات نارية تم وضعها في المحشر، مع إيقاف شخصين من أجل حيازة سلاح أبيض محظور بدون مبرر شرعي و كذا حيازة مواد صيدلانية دون رخصة لغرض الترويج.

ويذكر أن ذات المصالح، وتبعا للقرارات الحجر الجزئي خلال يومي العيد، وضعت برنامجا أمنيا خاصا من خلال تدعيم نقاط وحواجز المراقبة والتفتيش للتصدي لكل المخالفين، وتسخير مروحية الأمن الوطني، و ذلك للوقوف في الميدان على تطبيق مختلف القرارات المتعلقة بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا في عدة محاور تتصل بتدابير الغلق ، عدم التنقل إلى جانب التجمع و حركة الأشخاص والمركبات أثناء فترة الحجر يضاف إليه محاربة المضاربة في المواد الغذائية و المواد الطبية الصيدلانية و الشبه صيدلانية.