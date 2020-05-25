منظمة الصحة تعلق التجارب السريرية للكلوروكين

العالم
25 مايو 2020 () - الوكالات/س.أ
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تم تعليق تجربة سريرية لاستخدام عقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين في علاج مرضى كوفيد-19 وسط مخاوف تتعلق بالسلامة، حسبما قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الاثنين.

وقال تيدروس في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت ”أوقفت الهيئة التنفيذية بشكل مؤقت الفرع الذي يخص هيدروكسي كلوروكين في التجربة الدولية في الوقت الذي يقوم فيه مجلس مراقبة سلامة البيانات بمراجعة بيانات السلامة. أما الأفرع الأخرى للتجربة فلا تزالا مستمرة“.

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كورونا

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