لأول مرة منذ انتشار وباء كورونا في الجزائر، تقدمت ولاية سطيف لتحتل المرتبة الثالثة في سلم ترتيب الولايات الأكثر تسجيلا للحالات المؤكدة بالفيروس، بل وصارت محل تهكم من طرف منصات التواصل الاجتماعي التي اجمع روادها بان سطيف التي تحب وتعشق منصات التتويج الكروية عبر فريق وفاق سطيف، باتت تعشق أيضا تسجيل اكبر عدد من الإصابات بالفيروس التي تعدت 520 حالة إلى غاية يوم الأحد.

وكشف اليوم الاثنين البروفيسور عباس محنان من المستشفى الجامعي سعادنة عبد النور بسطيف عن الوضعية الحالية للمستشفى في مجال مكافحة كورونا، مؤكدا تسجيل 62 إصابة مؤكدة بمصلحة العزل تخضع للعلاج ببرتوكول الكلوروكين، فيما توجد 22 حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس تنتظر نتائج التحاليل من مخبر باستور.

فيما توجد العديد من الحالات بمصلحة الإنعاش، وشدد القائمون على المستشفى على اخذ الحيطة اللازمة بحكم بلوغ مصلحة العزل طاقتها القصوى ولا يوجد بها مكان لإستقبال حالات جديدة.

أما بمستشفى عين ولمان جنوب ولاية سطيف، فقد تم تسجيل خلال 24 ساعة الأخيرة مغادرة أربع حالات تماثلت للشفاء والحمد الله، مع دخول سيدة من مدينة عين ولمان مشتبه فيها مصلحة العزل، وفي نفس الوقت توجد 34حالة أخرى تخضع للعلاج داخل مصلحة العزل ما بين حالات مؤكدة بالسكانير و وحالات تم التأكد منها بواسطة تحاليل مخبر باستور، من بينهم 3 حالات من الجيش الأبيض وهم ممرضة، عاملة نظافة ، مساعدة طبية، غير أن الأمر الذي يدخل الارتياح هو وجود حالة واحدة بمصلحة الإنعاش فيما باقي الحالات مستقرة و الحمد الله.

من جهة أخرى فإن إجمالي الحالات المتواجدة بمصلحة العزل بسب فيروس كورونا هي 50 حالة لغاية كتابة هذه الأسطر.

أما بمستشفى عين آزال فلا يزال هناك ثلاث حالات فقط تخضع لبروتوكول العلاج، فيما غادر أكثر من 15 حالة في الأيام القليلة الماضية بعد شفاءهم تماما من الفيروس، فيما لا يزال الموضع بمستشفى بوقاعة فيوجد 12 حالة مؤكدة بالفيروس بعد مغادرة 22 فردا من عائلة واحدة تقطن بعين عباسة، وهذا بعد شفاءهم بشكل تام.