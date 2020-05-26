إيران تعيد فتح مزارات دينية بعد شهرين من الإغلاق

أعلنت السلطات الإيرانية إعادة فتح مزارات شيعية رئيسية في أنحاء البلاد، بعد أكثر من شهرين على إغلاقها.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أنّه فرض على الوافدين إلى مرقد الشاه عبد العظيم في طهران وضع كمامات والسير عبر نفق للتطهير وفحص درجة حرارتهم.

وأدى المصلون صلواتهم في باحة الضريح، مع التزام تدابير التباعد الاجتماعي.

السعودية ترفع حظر التجوال في 21 جوان باستثناء مكة

أعلنت وكالة الأنباء السعودية في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، أن المملكة ستبدأ الثلاثاء بتخفيف قيود حظر التجول، في انتظار أن ترفعه نهائيا في كل جهات البلاد باستثناء مكة في 21 جوان. وجاء في بيان للوكالة أنه سيتم أيضا رفع الحظر على السفر الداخلي وإقامة الصلوات في المساجد والعودة إلى مقرات العمل بدءا من 31 ماي. فيما سيبقى تعليق الحج والعمرة حتى إشعار آخر.

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، أن المملكة ستبدأ الثلاثاء بتخفيف قيود حظر التجول، الذي فرضته بسبب تفشي فيروس كورونا، قبل أن ترفعه كليا في كافة المناطق ما عدا مدينة مكة بدءا من 21 جوان.

وأوردت الوكالة في بيان أنه سيتم رفع القيود على ثلاث مراحل تبلغ ذروتها بإنهاء حظر التجول بشكل كامل باستثناء مدينة مكة، بدءا من 21 جوان. فيما سيبقى تعليق الحج والعمرة حتى إشعار آخر.

وستشهد المرحلة الأولى، التي تبدأ اليوم الثلاثاء، تقليص حظر التجول الشامل من 24 ساعة ليسري بين الثالثة عصرا حتى السادسة من صباح اليوم التالي.

وسيسمح باستئناف السفر بين المناطق وبعض أنشطة تجارة التجزئة والجملة بما في ذلك مراكز التسوق.

روسيا تسجل عددا قياسيا للوفيات في يوم واحد

قالت روسيا يوم الثلاثاء إن 174 من المصابين بفيروس كورونا المستجد توفوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية في عدد قياسي للوفيات من المرض في يوم واحد رفع الإجمالي في البلاد إلى 3807.

وذكر مسؤولون أن السلطات سجلت 8915 حالة إصابة جديدة بالمرض بما زاد الإجمالي إلى 362342.

عدد حالات الإصابة في ألمانيا يرتفع إلى 179002

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 432 ليصل إلى 179002.

وكشفت البيانات أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 45 إلى 3302.

الصين تسجل سبع حالات إصابة جديدة

قالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين سجلت سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي حتى نهاية يوم 25 ماي مقابل 11 قبلها بيوم.

وقالت اللجنة في بيان إن كل حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج وشملت مسافرين قدموا على متن رحلات بحرية.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البر الرئيسي حتى الآن 82992 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

البرازيل تتجاوز الولايات المتحدة في عدد الوفيات اليومية

أفادت وزارة الصحة في البرازيل أن عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في البلاد كانت أعلى من الوفيات في الولايات المتحدة لأول مرة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وسجلت البرازيل 807 حالات وفاة في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة في حين توفي 620 شخصا في الولايات المتحدة.

وفي البرازيل ثاني أسوأ تفش للمرض في العالم حيث بلغ عدد الحالات 347898 حالة، لتلي الولايات المتحدة التي بلغ عدد الإصابات فيها مليون و637 ألف حالة. وبلغ العدد الإجمالي للوفيات في الولايات المتحدة 97971 حالة وفاة حسب إحصاء أعدته رويترز فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات في البرازيل 23473.

المكسيك تسجل 71105 إصابة جديدة

سجل مسؤولون في مجال الصحة بالمكسيك يوم الاثنين 2485 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و239 وفاة ليصل العدد الإجمالي للإصابات والوفيات في البلاد إلى 71105 حالات و7633 وفاة.