ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مدعومة بثقة متزايدة في السوق بأن المنتجين سيلتزمون بتعهداتهم لخفض معروض الخام بينما يتحسن الطلب مع عودة مزيد من السيارات إلى الطرق وسط تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا في أنحاء العالم. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.4 بالمائة بما يعادل 1.12 دولار إلى 34.37 دولار للبرميل في الساعة 06:52 بتوقيت جرينتش، منخفضة قليلا فحسب عن ذروة يوم الثلاثاء 34.54 دولار.

وارتفعت عقود خام برنت نحو 1.7 بالمائة أو 61 سنتا مسجلة 36.14 دولار للبرميل، بعد مكاسب بلغت 1.1 بالمائة يوم الاثنين في معاملات هزيلة بسبب العطلة. وتدعمت السوق بتصريحات من روسيا تفيد انخفاض إنتاجها النفطي مقتربا من هدفه البالغ 8.5 مليون برميل يوميا لشهري ماي وجوان بموجب اتفاق خفض المعروض مع منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين كبار آخرين، في إطار المجموعة المسماة أوبك+.