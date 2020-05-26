غادر الصحفي سفيان مراكشي، صبيحة اليوم الثلاثاء، سجن الحراش بعد ثمانية أشهر من اعتقاله.

وكانت محكمة بئر مراد رايس قد حكمت على الصحافي سفيان مراكشي، في بداية الشهر الماضي بثمانية أشهر حبس نافذة، حيث غادر المعني السجن اليوم بعد استنفاذ فترة عقوبته.

وأوقفت فصيلة الدرك الوطني بباب جديد الصحفي بتاريخ 22 سبتمبر من السنة الماضية 2019، ومثل أمام قاضي التحقيق لدى محكمة بئرمرادرايس، بعد أربع أيام من توقيفه، أي بتاريخ 26 من نفس الشهر، حيث وجهت إليه تهمة إدخال معدات البث المباشر بدون ترخيص والتهرب الجمركي، قبل أن يتم إيداعه الحبس المؤقت.