Reuters جو بايدن وزوجته جيل يزوران ساحة الحرب التذكارية في ديلاوير في يوم الذكرى

ظهر المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، للمرة الأولى على العلن بعد أكثر من شهرين في الحجر الصحي وسط أزمة كوفيد-19.

ووضع نائب الرئيس السابق، وهو يرتدي كمامة سوداء، إكليلاً من الزهور في حفل تكريمي أقيم في ولايته ديلاوير.

وكان ذلك جزءاً من حدث للاحتفال بيوم الذكرى - وهو عطلة سنوية تقام في يوم الاثنين الأخير من شهر مايو/أيار تكريماً للذين قضوا خلال خدمتهم في الجيش الأمريكي.

كما يمثل هذا التاريخ بداية فصل الصيف بشكل غير رسمي.

وقال بايدن للصحفيين وهو يضع الكمامة "إنه لأمر جيد أن أكون خارج بيتي. لا تنسوا أبداً التضحيات التي قدمها هؤلاء الرجال والنساء. لا تنسوا ذلك أبداً".

وقدّم الرجل البالغ من العمر 77 عاماً، وهو يقف إلى جانب زوجته جيل، إكليلاً من الورود البيضاء في ساحة الحرب التذكارية في ديلاوير، قبل أن يلتزم بدقيقة صمت لإحياء ذكرى العسكريين الذين قاتلوا في الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية.

Getty Images بايدن وزوجته جيل يبدون احترامهما لأعضاء الخدمة الذين لقيوا حتفهم خلال الحروب

وكان بايدن ظهر لآخر مرة في العلن منذ حوالي 10 أسابيع. واضطر بايدن، قبل فترة وجيزة من هزيمة منافسه الديمقراطي بيرني ساندرز في الانتخابات الأولية في فلوريدا وإلينوي وأريزونا، إلى عزل نفسه بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبعد نتائج الانتخابات، ألقى بايدن خطاباً عبر الانترنت تكلّم فيه إلى أنصار ساندرز من منزله في ويلمنغتون، ديلاوير، حيث واصل حملته الرئاسية بشكل افتراضي.

وشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته أيضاً في وضع إكليل من الزهور كجزء من احتفالات يوم الذكرى.

Reuters ترامب يلمس إكليلاً من الزهور خلال المراسم التذكارية أمام قبر الجندي المجهول في مقبرة أرلينغتون الوطنية

Reuters دونالد ترامب يشارك في حفل يحترم قواعد التباعد الاجتماعي بمناسبة يوم الذكرى في فورت ماكهنري في بالتيمور

وزار الرئيس الامريكي مقبرة أرلينغتون الوطنية في فيرجينيا ثمّ حصن ماكهنري التاريخي في بالتيمور.

وظهر ترامب، الذي كان متردداً في ارتداء الكمامة لكنه قال مؤخراً أنه سيفعل ذلك "حيثما يكون ذلك مناسباً"، دون تغطية وجهه في كلا الحدثين يوم الاثنين.

ولدى الولايات المتحدة أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا من أي مكان آخر في العالم. إذ سجلت أكثر من 1.6 مليون إصابة وتقترب من تسجيل 100 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

وأعيد فتح جميع الولايات الأمريكية الخمسين جزئياً الآن بعد إغلاقها لمدة شهرين. ومع ذلك، تختلف القيود المتبقية بين الولايات.