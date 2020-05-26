يشير الخبراء إلى أن فيروس كورونا لا يعيش في مياه حوض السباحة، حسب ما نقلت "روسيا اليوم".

وحسب نفس المصدر نقلا عن "نيويورك بوست" فإن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أكدت عدم وجود دليل على أن "كوفيد-19 يمكن أن ينتشر من خلال استخدام حمامات السباحة وأحواض الاستحمام الساخنة.

وأضاف المصدر أن مياه المسبح المكلورة مميتة للميكروبات البائسة. حيث أكدت روبرتا لافين، أستاذة الطب في كلية التمريض بجامعة تينيسي، أن متوسط كمية الكلور في المسبح سيقتل الفيروس. كما أفاد العلماء أنه من غير المرجح أن يزدهر الفيروس التاجي في مياه المحيطات، حيث أن هذه الفيروسات تفضل في الواقع اللعاب البشري.

وعلى الرغم من أن المياه العذبة قد لا تقتل هذا الفيروس الشرير، فإن احتمال الإصابة بالعدوى في بحيرة مستبعد.

وقالت بولا كانون، أستاذة علم الأحياء الدقيقة الجزيئية والمناعة في كلية كيك الطبية التابعة لجامعة جنوب كاليفورنيا، لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز": "ربما يتعين عليك شرب البحيرة بأكملها للحصول على جرعة معدية من فيروس كورونا. إن تأثير التخفيف (خفض تركيز محلول أحد الأملاح) كبير للغاية".

قد لا يكون الفيروس التاجي قادرا على السباحة، ولكنه أكثر من ماهر في التسكع. لهذا السبب، من المهم التأكد من أن جميع الأسطح، مثل كراسي الشاطئ، يتم تعقيمها بشكل روتيني.

بينما تبدو الأنشطة المائية آمنة، يبقى الحفاظ على مسافة 6 أقدام (180 مترا) من الأشخاص الآخرين داخل المياه وخارجها أمرا بالغ الأهمية.

كما أن مراكز السيطرة على الأمراض تنصح الناس بتجنب مشاركة العناصر التي يصعب تعقيمها أو التي من المفترض أن تتلامس مع الوجه، وتشدد على ضرورة اعتماد كل مستخدم معدات غطس خاصة به وعدم مشاركتها مع آخرين.

تنصح مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بعدم ارتداء أقنعة الوجه في الماء. وتحذر من أن "أغطية الوجه القماشية قد يكون من الصعب التنفس عن طريقها عندما تكون مبللة". ويمكن أن يكون ذلك أمرا مميتا مثل "كوفيد-19".