بلغت النسبة الوطنية لمداومة التجار يومي عيد الفطر المبارك 99.44 بالمائة من مجموع عدد التجار المسخرين للعمل خلال هذه المناسبة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية أمس الإثنين عن وزارة التجارة.

وعرف اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك تسجيل نسبة تغطية بلغت 99.45 بالمائة مقابل نسبة بلغت 99.44 بالمائة في اليوم الأول.

وتوزعت نسب المداومة على المديرية الجهوية للجزائر بـ 99.50 بالمائة والمديرية الجهوية لعنابة 100 بالمائة والمديرية الجهوية لورڨلة بـ 100 بالمائة، والمديرية الجهوية لبشار بنسبة 95.74 بالمائة والمديرية الجهوية بالبليدة 99.93 بالمائة.

كما بلغت نسبة المداومة بالمديرية الجهوية في باتنة 100 بالمائة والمديرية الجهوية في سعيدة بنسبة 99.97 بالمائة، والمديرية الجهوية وهران 100 بالمائة والمديرية الجهوية لسطيف 99.98 بالمائة.