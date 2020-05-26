أكد وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الثلاثاء، أن رمضان هذه السنة كان أفضل مقارنة بالسنوات الفارطة.

وقال رزيق خلال كلمة على هامش مراسيم تهاني عيد الفطر لإطارات وموظفي الإدارة المركزية بوزارة التجارة أن رمضان هذه السنة مر على الجزائريين في ظروف أفضل من السنوات الماضية خاصة من ناحية الأسعار المعقولة ووفرة المنتوجات.

كما أشاد الوزير بنسبة استجابة التجار للمداومة خلال يومي العيد، مؤكدا لإطارات الوزارة أن العمل الحقيق سيبدأ الآن، وذلك بـ"أخلقة العمل التجاري".