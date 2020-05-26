تمكنت مصلحة الشرطة القضائية بقالول بأمن ولاية الشلف، من إفشال محاولة هجرة غير شرعية "الحرقة" لنحو 17 شخصا تتراوح أعمارهم مابين 17 و 40 سنة ينحدرون كلهم من مناطق مختلفة بولاية الشلف.

وحسب خلية الاتصال بالأمن الولائي ولاية الشلف، فإن اكتشاف أمر هؤلاء المرشحين للهجرة السرية تم بفضل التحريات واستغلال معلومات تفيد بتحرك بعض الشباب نحو سواحل الشلف بغرض "الحرقة" حيث تم توقيفهم في حالة تلبس لكونهم كانوا بصدد الإبحار من أحد شواطئ تنس حيث تم ضبط بحوزتهم 3000 لتر من الوقود بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 60 ألف دج و 50 أورو، كما تم حجز سيارة نقل جماعي، شاحنة صغيرة وسيارة سياحية.

وبعد انتهاء إجراءات التحقيق الأولي، تم تقديمهم إلى محكمة تنس بجنحتي تهريب المهاجرين ومغادرة التراب الوطني بدون رخصة في انتظار المحاكمة.