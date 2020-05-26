

قامت المؤسسة الاستشفائية "أول نوفمبر" بوهران بتقليص عدد المصالح التي تتكفل بمرضى الكوفيد من 10 إلى 5 مصالح بعد صدور تعليمة وزارية تحدد أهم الإجراءات العلاجية والاستشفائية الواجب العمل بها قصد تحديد معالم الشفاء لمرضى كوفيد19، حسبما أفاد به بيان لخلية اتصال لهذه المؤسسة الاستشفائية.

وأوضح نفس المصدر أن المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران أبقت على مصالح الانف والحنجرة، وجراحة الفك، والإنعاش الطبي والأمراض الصدرية، وكذا الطب الداخلي وجراحة الأذن، إضافة إلى الجناح المخصص للحوامل والأطفال على مستوى مصلحة أمراض النساء والتوليد.

وأضاف نفس المصدر أن "هذا الإجراء جاء بعد التعليمة الوزارية المحددة لأهم الإجراءات العلاجية والاستشفائية الواجب العمل بها قصد تحديد معالم الشفاء لمرضى كوفيد 19 والتي تنص على تسريح مرضى الكوفيد الذين تحسنت حالتهم الصحية وعرفت استقرار بعد اليوم العاشر من إخضاعهم لبروتوكول العلاج بالكلوروكين والذين ليس لديهم أعراض المرض".

وأبرز البيان أن هذه الفئة من المرضى تلزم بالتقيد بالحجر المنزلي ومواصلة العلاج ببيوتهم لمدة 14 يوما مع وضع الكمامة، يخضعون بعدها إلى إجراء التحاليل والفحوصات للتأكد من تعافيهم من المرض، حيث يسمح هذا الإجراء من "إخلاء الأسِرَّة مما يتيح للمؤسسة التكفل بالمرضى الآخرين الذين يتوافدون إلى المستشفى".

وقال البيان على لسان البروفيسور المسؤول عن مركز الكوفيد بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية بوهران، أن عدد مرضى الكوفيد الذين تم التكفل بهم على مستوى المؤسسة منذ بداية الجائحة بلغ 265 مؤكدة بنتائج المخبر و100 حالة تم تشخيصها باستعمال جهاز السكانير، من بينهم 120 حالة شفاء. كما أكد نفس المسؤول أنه تم تسجيل حالتين مؤكدتين خلال يومي العيد على مستوى المؤسسة مؤكدا على ضرورة الاستمرار في توخي الحيطة والحذر وإتباع تدابير الوقاية الأساسية من فيروس كورونا.