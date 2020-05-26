أعلنت الوكالة الوطنیة للتشغیل، الیوم الثلاثاء، عن إطلاق عرض خدمة جديدة متمثلة في إمكانية تسجيل طالبي العمل الجدد من خلال تقنية المحادثة باستخدام "الواب كام" وذلك عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فیسبوك".

وأوضحت الوكالة عبر صفحتھا الرسمیة في "الفیسبوك"، أنه سیتم في إطار تجريبي البدء بولاية برج بوعريريج لیتم تعمیم ھذه العملیة عبر كامل التراب الوطني.

كما وضعت رابط فيديو للاطلاع على ھذه الخدمة : https://www.youtube.com/watch?v=mY1ybKBKXk4