تماثل، بمستشفى عاشور زيان بأولاد جلال بولاية بسكرة خمسة أشخاص ينحدرون من بلدية الدوسن للشفاء منهم زوج وزوجته بعد رحلة علاج دامت عدة أيام.

اللافت أن من بين المغادرين سيدة حامل حولت إلى المستشفى المذكور لأجل وضع مولودها حيث تبين فيما بعد أنها حاملة لفيروس "كوفيد 19".

واستنادا إلى رئيس مصلحة العزل الحكيم قريشي لزهر فإن مصالحه استقبلت زوجها الذي تبين أنه مصاب حيث خضع للعلاج وفي اليوم الخامس حولت إلى مصلحة التوليد زوجته الحامل وبعد وضع مولودها خضعت للتحاليل والأشعة فتبين أنها مصابة وكان من الضروري إبعاد صغيرها عنها إلى أن شفيت وخرجت رفقة زوجها في حالة ابتهاج وفرح.

ذات المتحدث أشار إلى أنه خلال أسبوع كامل استقبلت مصلحة مرضى كورونا حالة واحدة. ولم يبقى حاليا سوى حالتين تماثلتا للشفاء ينتظر مغادرتهما في غضون يومين وحالة أخرى مشكوك فيها تنتظر وصول التحاليل.

من جانب آخر، فإن مستشفى الحكيم سعدان بعاصمة الولاية يحصي حاليا 19 مصابا منهم نحو 12 من بلدية سيدي عقبة يخضعون للعلاج. ولفت مصدرنا في حديثه أن الوضعية حاليا خلال الخمسة أيام الأخيرة مستقرة حيث استقبلت مصالحه نحو خمسة حالات فقط عكس الأيام السابقة التي سجل فيها توافد لحالات عدة. وفي السياق قال محدثنا أنه تم تحويل خمس حالات من العالية تبين أنهم غير مصابين بعد خضوعهم لأشعة السكانير.