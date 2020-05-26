شارك الشاعر والمغني الجزائري لونيس آيت منقلات رفقة مواطنه صادق بوزينو مساء أمس الاثنين إلى جانب فنانين آخرين من جميع أنحاء العالم في الحفل الذي نظم افتراضيا بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد بمناسبة يوم افريقيا العالمي المصادف لـ 25 ماي من كل سنة.

وقد انضم الفنانان الجزائريان لونيس آيت منقلات وصادق بوزينو، مؤسس فرقة " ديموقراطوس" و كذا كوكبة من نجوم الاغنية الافريقية الى حركة وورد وايد أفرو ناتوورك (وان) منظمة الحفل الذي تم بثه على عدة قنوات تلفزيونية افريقية .

و قد ظهر آيت منقلات الذي يمتد مشواره الفني إلى نصف قرن من الزمن, في نهاية الساعة الأولى من بث الحفل بأدائه لإحدى أشهر أغانيه "ثلت أيام" (ثلاثة أيام من عمري) التي عرفت نجاحا كبيرا .

و من جهته، أدى قائد الفرقة الوهرانية "ديموقراطوس" التي أسست منذ ثماني سنوات على انفراد أغنية " يا الميمة ماتبكيش"، بعد ساعتين من انطلاق الحفل.

للإشارة، قررت المغنية الجزائرية آمال زان، أول من أعلنت عن مشاركتها في الحفل، الانسحاب من البرنامج.

و من بين الفنانين المشاركين في هذا الحفل انطلاقا من منازلهم او استوديوهات التسجيل او حدائق الفنانة الكوميدية التونسية سامية أورزمان رفقة العازفين التونسيين أشرف شرقي و حمزة ماتشيمة والفنان المغربي المهدي نسولي الذي أعاد أداء أغنية "لعفو" للجزائري جمال لعروسي و كذا المطرب المصري حكيم.

كما تميز هذا الحدث الفني القاري بمشاركة مشاهير الموسيقى الافريقية على غرار الماليين أومو سانغاري وسليف كايتا وشيخ تيديان سيك وتيكن جاه فاكولي ( كوت دي فوار) والسينغالي يوسو ندور، راعي الحفل إضافة إلى أسماء أخرى لامعة من المحيط الهندي وجزر الكاريبي والأمريكيتين.

وتمثل الهدف من هذا الحفل الذي دام أربع ساعات في " التحسيس" بمخاطر جائحة كوفيد-19 و التحضير لمرحلة " ما بعد الجائحة" حسب المنظمين.

للعلم فإن هذا الحفل الافتراضي الذي أشرفت على تنظيمه "وان" بالاشتراك مع منظمة يونيسكو و"أفريك يونيون برودكاستينغ" تم بثه طيلة اليوم على شبكات التواصل الاجتماعي".