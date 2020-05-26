غادر ستة أشخاص اليوم الثلاثاء مستشفى "يسعد خالد" لمعسكر بعد شفائهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسب بيان لمديرية الصحة و السكان للولاية.

وأوضح نفس المصدر أن نتائج تحاليل معهد باستور التي تلقتها اليوم المديرية الولائية للصحة و السكان أكدت شفاء هؤلاء المرضى الستة من فيروس كورونا ليتم السماح لهم بمغادرة المستشفى المرجعي "يسعد خالد".

و كان مريض واحد غادر أمس الإثنين نفس المرفق الصحي بعد شفائه من فيروس كورونا ليرتفع عدد الذين غادروا المستشفى المذكور بعد شفائهم إلى 157 شخصا وهذا منذ ظهور الوباء بولاية معسكر حتى نهار اليوم .