سجلت وحدات الحماية المدنية بمستغانم 290 يومي عيد الفطر من بينها 253تدخــل خاص بعمليات الإجلاء الصحي، أيـن تم فــيهــا إســعاف و إجلاء 253 جريح و مريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحــماية المدنيـة دون أي وفيات.

فيما يخص حوادث المرور قامت وحدات الحماية المدنية بـ05 تـدخـلات من أجل 05 حوادث مرور أدت إلى إصابة 07 جرحى في حوادث متفرقة تم إسعافهم ونقلهم إلى المراكز الإستشفائية.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ06 تدخلات منها منزلية وحرائق محاصيل زراعية مــختلفـة، سمح بإخـــماد 06 حرائق لم تخلف في مجملها أي خسائر مادية.