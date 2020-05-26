يشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة،اللواء السعيد شنقريحة، يوم غد الأربعاء بالمدرسة العليا الحربية بتمنتفوست،

على افتتاح فعاليات ندوة ينظمها المعهد العسكري للوثائق والتقويم والاستقبالية لوزارة الدفاع الوطني تحت عنوان "الصمود في مواجهة جائحة كوفيد-19"، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر أن هذه الندوة التي ينظمها المعهد العسكري للوثائق والتقويم والاستقبالية لوزارة الدفاع الوطني تندرج في إطار "متابعة تطور الوضع الصحي المتعلق بجائحة فيروس كورونا".

وتهدف هذه الندوة التي ينشط فعالياتها مجموعة من الإطارات السامية للدولة وأساتذة جامعيين، يضيف البيان، إلى "تسليط الضوء على التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية الناجمة عن هذه الجائحة ودور الجيش الوطني الشعبي في تسيير الوضع الصحي، فضلا عن ضرورة تحسيس المواطن بواجب المساهمة في مكافحة فيروس كورونا وكذا مناقشة آليات التسيير الاستراتيجي للأزمة، لاسيما ما بعد كوفيد-19".