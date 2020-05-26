غادر 15شخص اليوم الثلاثاء مستشفى "محمد بوضياف " بالبويرة بعد شفائهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسب بيان لمديرية الصحة و السكان للولاية.

وأوضح نفس المصدر أن نتائج تحاليل معهد باستور التي تلقتها اليوم المديرية الولائية للصحة و السكان أكدت شفاء هؤلاء المرضى الخمسة عشرة من فيروس كورونا ليتم السماح لهم بمغادرة المستشفى المرجعي "محمد بوضياف". واضاف" يرتفع عدد الذين غادروا المستشفى المذكور بعد شفائهم إلى68 شخصا وهذا منذ ظهور الوباء بولاية البويرة حتى نهار اليوم"

كما كشف ذات المصدر عن حصيلة لنهار اليوم بالنسبة للحالات المتواجدة بمصلحة الحجر الصحي بالمستشفى الى غاية هذه اللحظة 28 حالة متواجدة بالمستشفى منها 13 حالة ايجابية و 15 حالة مشتبه فيها، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى فقد تم تسجيل 7وفيات منذ بداية ظهور هذا الوباء حسب نفس الإحصائيات.